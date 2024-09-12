شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم.. بيان عاجل من شعبة الذهب عن تطورات الأسواق والان مع تفاصيل الخبر

قفز سعر الذهب العالمي ليصل سعر الأوقية بالبورصة العالمية خلال اليوم- الخميس- إلى 2554 دولارا فى منتصف اليوم، وذلك بعد أن حقق صباح اليوم 2530 دولارا للأوقية، بعد فترة من التذبذب ما بين الصعود والهبوط خلال الأيام السابقة حيث استقر عند أعلى سعر له وهو 2520 دولارا للأوقية صباح أمس، ليعود للهبوط في نهاية يوم أمس إلى 2506 دولارات للأوقية.



ومع صباح اليوم يفتتح السعر على ارتفاع ويستمر في الارتفاع على مدار اليوم ليختتم بزيادة مقدارها 24 دولارا للأوقية، وذلك بفعل خفض المركزي الأوروبي لسعر الفائدة على اليورو بمقدار 25 نقطة أساسية، وهو ما يتفق مع التوقعات ويتماشى في نفس الوقت مع توجهات الفيدرالي الأمريكي لخفض الفائدة على الدولار خلال الشهر الجاري وفقا لتصريحات جيروم بأول رئيس الفيدرالي الأمريكي نهاية شهر أغسطس الماضي.

يأتي ذلك بالتزامن مع تراجع سعر الدولار بعد صدور تقرير تضخم المنتجين وبيانات التوظيف بالولايات المتحدة الأمريكية. حيث أظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية، تباطؤ المعدل السنوي لتضخم أسعار المنتجين إلى 1.7% في أغسطس من 2.1% في يوليو، ليسجل أدنى مستوى له منذ فبراير الماضى.

بينما جاءت بيانات التوظيف معلنة عن ارتفاع عدد طلبات إعانة البطالة الأولية بمقدار ألفي طلب إلى 230 ألفًا في الأسبوع الأول من سبتمبر، وكان متوقعًا وصولها إلى 225 ألف طلب، من قراءة الأسبوع السابق المعدلة بالرفع بمقدار ألف طلب إلى 228 ألفًا.

وعن تأثير ارتفاع السعر العالمي للذهب على السوق المحلي يقول المهندس هاني ميلاد رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالإتحاد العام للغرف التجارية: لا شك أن ارتفاع السعر العالمي أثر بدوره على سعر الذهب في السوق المحلي حيث وصل سعر جرام 21 إلى 3435 جنيها.