شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الخميس 12-9-2024 والان مع تفاصيل الخبر

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الخميس 12-9-2024، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع مؤشرات باستثناء صعود المؤشر الرئيسي بارتفاع أسهم البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، والشرقية-إيسترن كومباني، والقابضة المصرية الكويتية، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، وإعمار مصر، والنساجون الشرقيون للسجاد، وسط تداولات بلغت 3.6 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 5 مليارات جنيه عند مستوى 2.069 تريليون جنيه.

إيقاف تداول 13 سهمًا

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 13 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم: ريكاب للاستثمارات المالية، والدولية للأسمدة والكيماويات، والإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية، والعربية لاستصلاح الأراضي، والعامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، ووادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، ولوتس للتنمية والاستثمار الزراعي، والاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار، واكرو مصر للشدات والسقالات المعدنية، والمصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية والسندات، وغاز مصر، وركاز القابضة للاستثمارات المالية، والمطورون العرب القابضة.

البورصة تخسر 5 مليارات جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع مؤشرات باستثناء صعود المؤشر الرئيسي بارتفاع أسهم البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، والشرقية-إيسترن كومباني، والقابضة المصرية الكويتية، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، وإعمار مصر، والنساجون الشرقيون للسجاد، وسط تداولات بلغت 3.6 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 5 مليارات جنيه عند مستوى 2.069 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 913.4 مليون ورقة مالية بقيمة 3.6 مليار جنيه، عبر تنفيذ 107.5 ألف عملية لعدد 208 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 87.38% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.65%، والعرب على 6.97%، واستحوذت المؤسسات على 23.16% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 76.83%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 81.3 مليون جنيه، 3.3 مليون جنيه، 20.6 مليون جنيه، 46.4 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 34.1 مليون جنيه، 117.5 مليون جنيه، على التوالي.



ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 30497 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 37315 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 13221 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 7093 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 10131 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 2914 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 2.02% ليغلق عند مستوى 8171 نقطة، واستقر مؤشر سندات الخزانة عند مستوى 1767 نقطة.

وصعدت أسهم 67 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 95 شركة، ولم تتغير مستويات 46 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ اشترى مجلس إدارة شركات مطاحن وسط وغرب الدلتا، وإيديتا للصناعات الغذائية، والإسكندرية للخدمات الطبية-المركز الطبي الجديد-الإسكندرية، وشركة مستشفى كليوباترا، وقناة السويس لتوطين التكنولوجيا عدد 1400 سهم، 363.8 ألف سهم، 2170 سهم، 200 ألف سهم، 1438 سهمًا، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة ببنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية عدد 602 سهم.

فيما باع مجلس إدارة شركات تنمية للاستثمار العقاري، والنصر لتصنيع الحاصلات الزراعية، ومصر بني سويف للأسمنت، وتعليم لخدمات الإدارة عدد 374.6 ألف سهم، 1000 سهم، 300 ألف سهم، 200 ألف سهم، على الترتيب، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية عدد 847 ألف سهم، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية عدد 7 آلاف سهم، 46.6 ألف سهم، على التوالي.

أعلنت شركة دايس للملابس الجاهزة، شراء المساهم ماهر محمد محمود حامد عدد 500.2 ألف سهم بسعر 1.78 جنيه بقيمة إجمالية 889.6 ألف جنيه، لترتفع نسبة المساهم من 4.98% إلى 5%، ونفذت الصفقة من خلال شركة مباشر لتداول الأوراق المالية والسندات.

فتنس

أعلنت شركة فتنس برايم للأندية الصحية، عن تقدمها بعرض لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، للمشاركة في إنشاء نادي رياضي على قطعة أرض بمساحة 25 فدانًا بالحي الثالث بمدينة هليوبوليس الجديدة بتكلفة استثمارية حوالي 175 مليون جنيه بالمشاركة بنسبة 43% لصالح شركة فتنس مقابل 57% لصالح شركة مصر الجديدة، وتعتزم "فتنس" تمويل المشروع ذاتيًا، وقد تلجأ لبعض طرق التمويل الأخرى إذا تطلب الأمر.