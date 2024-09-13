شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الجمعة 13-9-2024 فى البنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

استقر سعر الدولار اليوم الجمعة 6-9-2024، أمام الجنيه المصرى بكل البنوك العاملة فى مصر، وثبت بالبنك الأهلى المصرى عند سعر 48.38 للشراء، 48.48 جنيه للبيع، وفى البنك التجارى الدولى cib سجل 48.38 جنيه للشراء، 48.48 جنيه للبيع.

وفى بنك الإسكندرية، سجل 48.39 جنيه للشراء، 48.49 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى عند 48.36 جنيه للشراء، 48.50 جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

48.36 جنيه للشراء.

48.50 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

48.38 جنيه للشراء.

48.48 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

48.38 جنيه للشراء.

48.48 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

48.39 جنيه للشراء.

48.49 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

48.38 جنيه للشراء.

48.48 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى



48.43 جنيه للشراء.

48.53 جنيه للبيع.