شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب العالمي يسجل مستويات تاريخية في مستهل تعاملات الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

قفزت أسعار الذهب العالمية، إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق، بمستهل تعاملات اليوم الجمعة، بدعم من بيانات أمريكية عن التضخم ساهمت في ضعف الدولار، الأمر الذي يكون إيجابي للغاية لسوق الذهب.

الذهب الفوري نجح في الارتفاع بنسبة قاربت 2.7% خلال جلسات هذا الأسبوع، والسوق قد يغلق في ساعة متأخرة من اليوم على اتجاه لجنى الأرباح من المستثمرين وملاك الذهب.

ارتفع الذهب الفوري بنسبة 0.2% إلى 2565 دولارًا للأوقية، بعد أن سجل أعلى مستوى قياسي عند 2567.93 دولارًا في وقت سابق من افتتاح جلسة اليوم.

كما ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.5% إلى 2593.40 دولارًا، ليقترب الذهب من أهم مستهدف له على الإطلاق عند 2600 دولار للأوقية وهو حاجز نفسي مهم جدًا.