شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على شركاء مبادرة ابدأ الوطنية لتطوير الصناعة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

تعد المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال "الملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة" في 29 أكتوبر 2022، مبادرة صناعية تعمل بشكل أساسي على دعم وتعميق الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات،، وذلك من خلال تعزيز دور القطاع الخاص في توطين التنمية والابتكار بقطاع الصناعة لبناء اقتصاد متنوع وقادر على المنافسة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030 .

وعن أهم شركاء المبادرة الوطنية لتطويرالصناعة المصرية " ابدأ " تأتي في المقدمة الشركة المساهمة المصرية " ابدأ " لتنمية المشروعات ش.م.م ، وهي الذراع التنفيذي للمبادرة الوطنية لتطويرالصناعة المصرية ابدأ والتي تقوم بالعمل على أهداف المبادرة ومحاورها، وتساهم فيها مؤسسة حياة كريمة بحصة حاكمة بما يضمن توفير مصدر مستدام لتمويل حياة كريمة ومشروعاتها المستقبلية وتحقيق التمكين الاقتصادي للمواطنين في قرى حياة كريمة .



هذا بالإضافة إلي بعض الجهات الحكومية والرسمية مثل ، رئاسة مجلس الوزراء ، الأكاديمية الوطنية للتدريب ، الهيئة العربية للتصنيع ، اتحاد الصناعات المصرية وأخيرا وليس أخرا وزارة التجارة والصناعة .