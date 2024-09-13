شكرا لقرائتكم خبر عن صعود 6 قطاعات بالبورصة خلال تعاملات الأسبوع على رأسها الخدمات التعليمية والان مع تفاصيل الخبر

تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، إذ ارتفعت 6 قطاعات على رأسها الخدمات التعليمية، والخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 4.9%، 4.7%، على التوالي، وصعد قطاعا الأغذية والمشروبات والتبغ، والمنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 1.2%، 1%، على الترتيب، وقفز قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 0.9%، وزاد قطاع التجارة والموزعون بنسبة 0.4%.

فيما تراجعت 9 قطاعات بالبورصة على رأسها الموارد الأساسية بنسبة 6.8%، أعقبه قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 5.4%، يليه قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 4.7%، وهبط قطاع العقارات بنسبة 3.2%، وانخفض قطاع مواد البناء بنسبة 2%.

كما تراجع قطاع البنوك بنسبة 1.8%، ونزل قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 1%، وأخيرًا قطاعا الرعاية الصحية والأدوية، والسياحة والترفيه بنسبة 0.3%، 0.2%، على التوالي.



وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" قد تراجع بنسبة 1.71% ليغلق عند مستوى 30497.83 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 2.22% ليغلق عند مستوى 7093.31 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" انخفاضًا بنسبة 2.12% ليغلق عند مستوى 10131.37 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" انخفاضًا بنسبة 1.79% ليغلق عند مستوى 37315.63 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 8.97% ليغلق عند مستوى 8171.95 نقطة.

وخسر رأس المال السوقي للبورصة المصرية نحو 45.1 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 2.070 تريليون جنيه، بنسبة انخفاض 2.1%، وهبط رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 1.430 تريليون جنيه إلى 1.394 تريليون جنيه، بنسبة انخفاض 2.5%، ونزل رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 363.8 مليار جنيه إلى 354.1 مليار جنيه بنسبة انخفاض 2.7%.