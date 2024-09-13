شكرا لقرائتكم خبر عن استهلاك مصر من حديد التسليح يتجاوز 3 ملايين طن خلال النصف الأول من 2024 والان مع تفاصيل الخبر

ارتفع استهلاك مصر من حديد التسليح إلى 3.059 مليون طن خلال النصف الأول من عام 2024، بنسبة نمو 9%، نتيجة التحول في السياسة النقدية التي أدت إلى تعزيز توافر الدولار، وتحفيز زيادة نشاط البناء، غير أن مستوى الاستهلاك مازال أقل بكثير من المستوى الذي كان سائدًا قبل 8 سنوات في عام 2016، وبلغ 8.6 مليون طن، وفق تقرير لشركة حديد عز.

وبحسب التقرير، انخفض الاستهلاك المحلي من الصلب المسطح (HRC) إلى 668 ألف طن خلال النصف الأول من عام 2024 مقابل 589 ألف طن خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة تراجع 12%، ويرجع ذلك في المرتبة الأولى إلى تباطؤ مشروعات البنية التحتية، غير أن التقرير توقع استهلاك الصلب المسطح بالتدريج، بعد نمو استهلاك حديد التسليح، والذي يقود الاتجاه التصاعدي للصلب بصفة عامة.

أما على مستوى التصدير، انخفضت صادرات مصر من حديد التسليح في النصف الأول من عام 2024 بنسبة 13% ليصل إلى 656 ألف طن مقارنة بـ754 ألف طن خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، مدفوعة بانخفاض أسعار التصدير.

ووفق التقرير، حققت شركة حديد عز مبيعات تصدير بلغت 822 مليون جنيه في النصف الأول من عام 2024، وبلغت صادرات الصلب المسطح (HRC) 544 مليون دولار بنسبة 66.2% من الإجمالي، وحديد التسليح 278 مليون دولار بنسبة 33.8% من إجمالي المبيعات، مقابل صادرات بقيمة 794 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2023، مقسمة بين حديد التسليح بـ284 مليون دولار، والصلب المسطح بـ509 ملايين دولار.

يذكر أن حجم استهلاك مصر من حديد التسليح يشهد هبوطًا كبيرًا منذ عام 2016، التي بلغ الاستهلاك خلالها 8.6 مليون طن بزيادة 24% عن عام 2023، بسبب تراجع نشاط البناء الخاص، إلا أنه من المتوقع أن يرتفع الاستهلاك مع نجاح تحرير سعر الصرف، والقرارات الاقتصادية المرتبطة به إلى استعادة النمو الاقتصادي، كما يتوقع أن تؤدي تشريعات البناء الجديدة ولائحتها التنفيذية اللذان تم إقرارهما في عامي 2023 و2024 إلى إصدار المزيد من تراخيص البناء الخاصة واستئناف البناء الخاص في مصر بوتيرة جيدة.