شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد يعقوب: لا زيادة للضرائب بالحوافز الجديدة.. والتسهيلات تدعم الثقة مع الدولة والان مع تفاصيل الخبر

قال الكاتب الصحفى أحمد يعقوب، مدير تحرير ”الخليج 365”، إن حجم التقديرات الخاصة بالاقتصاد غير الرسمى فى مصر تبلغ نحو 6 تريليونات جنيه، مؤكداً أن التسهيلات الضريبية الجديدة تسهم فى ضم القطاع غير الرسمى للاقتصاد مما يرفع معدل النمو فى الناتج المحلى الإجمالى ويعزز الثقة بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال، مؤكدا أنه لا نية لفرض ضرائب أو زيادة نسبة الضريبة فى الحوافز الضريبية الجديدة.

وأوضح الكاتب الصحفى أحمد يعقوب، خلال حوار مع برنامج الخلاصة على قناة المحور، أن الدولة تهتم بدعم القطاع الخاص وزيادة دوره فى النشاط الاقتصادى والمتابعة الدقيقة لجهود جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، موضحا استهداف استثمارات بقيمة 15 مليار دولار خلال العام المالى الحالى 2024 - 2025 وتقديم كافة الحوافز والتسهيلات للمستثمرين ومجتمع الأعمال.

وأشار الكاتب الصحفى أحمد يعقوب، إلى أهمية الحوافز والتسهيلات المقدمة للمستثمرين ومجتمع الأعمال تسهم فى زيادة فرص العمل وموارد العملة الصعبة، لدعم قطاعات اقتصادية ذات الأولوية لجذب الاستثمارات تتمثل فى الصناعة والطاقة الخضراء والنقل وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والزراعة والسياحة والرعاية الصحية، مؤكداً حرص الحكومة على تحقيق الدعم القوى لكل ما يتعلق بالإنتاج والتصدير خلال الفترة المقبلة.