شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان يلتقى ممثلي شركة يابانية لبحث التعاون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز العاشر من رمضان، وفدا من ممثلي شركة Otuska اليابانية المتخصصة في مجال الصناعات الدوائية، لبحث سبل التعاون، وتسهيل الاستثمار، وذلك بحضور مسئولي الجهاز.

وأشار رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، إلى أن الاجتماع جاء في إطار حرص الجهاز على جذب الاستثمارات الأجنبية وتوفير المناخ المناسب للشركات العاملة في المنطقة الصناعية، وتذليل أي عقبات قد تواجه الشركة لبدء إنشاء مشروعها بالمدينة، والتعرف على متطلباتهم من خدمات البنية التحتية وتسهيل توصيل المياه والكهرباء المؤقتة لبدء الإنشاء.

وأكد رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، أهمية هذا التعاون في تطوير قطاع الصناعة الدوائية في مصر، وتعزيز الشراكة بين البلدين، مصر واليابان.