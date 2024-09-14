الاقتصاد

تعرف على مبادرة ابدأ حياة .. دورة تدريبية للشباب بهدف التمكين الاقتصادي

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القاهرة - سامية سيد - كتبت : أماني سمير

السبت، 14 سبتمبر 2024 11:12 ص

تحت مظلة المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية " ابدأ " ومن خلال "محور البحث والتدريب والتطوير"، جاءت مؤخرا  فعالية " ابدأ-حياة " التجربة الناجحة الأولى بالشراكة مع مبادرة " حياة كريمة " ومحافظة سوهاج ووزارة الإنتاج الحربي، وهي عبارة عن دورة تدريبية للشباب في إطار التمكين الاقتصادي بين جميع الجهات المشاركة .

يتم تدريب الشباب داخل عربيات التدريب التابعة للإنتاج الحربي، وإستضاف الدورة التدريبية محافظة سوهاج ، والتي تعمل على تهيئة كافة سبل الدعم والتسهيلات لتقديم التدريب الخاص بتأهيل العمالة المصرية لإحتياجات سوق العمل المحلية والعالمية.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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