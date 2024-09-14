شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد يعقوب: الحوافز الضريبية الجديدة تعزز الثقة وتحفز الاستثمار والنمو والان مع تفاصيل الخبر

قال الكاتب الصحفى أحمد يعقوب، مدير تحرير ”الخليج 365”، إن الدولة المصرية لديها خطة متكاملة لدعم منظومة الاستثمار عبر خريطة تحتوى 1252 فرصة استثمارية ودفع التنمية وتوفير فرص العمل ودعم القطاع الخاص، موضحاً أن التسهيلات الضريبية الجديدة تسهم فى ضم القطاع غير الرسمى للاقتصاد مما يرفع معدل النمو فى الناتج المحلى الإجمالى ويعزز الثقة بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال.

وأوضح الكاتب الصحفى أحمد يعقوب، خلال حوار مع "إذاعة البرنامج العام"، أن جهود الدولة لتحفيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر على النمو وتبسيط الإجراءات الضريبية ينعكس على التنافسية وزيادة الإنتاج والتصدير، موضحاً أن الدولة تهتم بدعم القطاع الخاص وزيادة دوره فى النشاط الاقتصادى والمتابعة الدقيقة لجهود جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، موضحا استهداف استثمارات بقيمة 15 مليار دولار سنوياً عبر تقديم كافة الحوافز والتسهيلات للمستثمرين ومجتمع الأعمال.

وأشار الكاتب الصحفى أحمد يعقوب، إلى أهمية الحوافز والتسهيلات المقدمة للمستثمرين ومجتمع الأعمال تسهم فى زيادة فرص العمل وموارد العملة الصعبة، لدعم قطاعات اقتصادية ذات الأولوية لجذب الاستثمارات تتمثل فى الصناعة والطاقة الخضراء والنقل وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والزراعة والسياحة والرعاية الصحية، مؤكداً حرص الحكومة على تحقيق الدعم القوى لكل ما يتعلق بالإنتاج والتصدير خلال الفترة المقبلة.