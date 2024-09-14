شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يكلف بحصر جميع الوحدات السكنية والأراضى لطرحها للمستثمرين والأفراد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب أحمد حسن تصوير خالد كاملالسبت، 14 سبتمبر 2024 11:57 ص
قال المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، إنه تم التكليف بسرعة حصر قطع الأراضى الشاغرة "المتخللات" بجميع المدن، وجميع الفرص الاستثمارية بمختلف أنواعها، وحصر جميع الوحدات السكنية المنفذة والجارى تنفيذها، وإعداد خطط لطرحها، وسرعة إنجاز مختلف المشروعات الجارى تنفيذها، لتوفير السيولة المالية.
وأضاف، خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقده الآن بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، إنه تم وضع خطة لتعظيم الموارد المالية المستدامة، وتحصيل جميع المستحقات والمتأخرات بكل مدينة، وكذا رصد التحديات التى تواجه المدينة والحلول المقترحة للتغلب عليها، وحصر كل المشروعات المتوقفة وآليات التعامل معها.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز