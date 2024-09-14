شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان ردا على سؤال الخليج 365: الجولات لها مردود كبير بتنفيذ المشروعات والان مع تفاصيل الخبر

قال المهندس شريف الشربيني ، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديده، ان الجولات الميدانية التي اجراها خلال الفترة السابقة في مختلف اجهزة المدن الجديدة، كان لها مردود إيجابي علي كافة المشروعات حيث تم الدفع بمعلات التنفيذ في مختلف المشروعات .

وقال المهندس شريف الشربيني ، ردا علي سؤال الخليج 365 ، خلال المؤتمر الصحفي. حول نتائج الجولات ، وإمكانية عقد مؤتمر جماهيري، وأسباب توقف طرح الأراضي بالدولار ؟ ، قال إنه تم تشكيل فرق متابعة داخل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لمتابعة تنفيذ المشروعات داخل المدن الجديد، واسفرت عن نتائج كبري ، منها إنهاء كافة الإشكاليات التي كانت تعوق تنفيذ بعض المشروعات.

وأضاف، أنه التقي مجالس الأمناء داخل المدن الجديدة، وطلب منهم احضار مواطن ممثل عن المواطنين بحيث يقوم بنقل كافة الشكاوي التي يعاني منها المواطنين .

وحول توقف الطرح بنظام الدولار، قال انه تم وضع تصور بحيث يتم اقتصار الدولار علي الشركات الجنبية، وتوفير فرص استثمارية بشكل أكبر للشركات المصرية .