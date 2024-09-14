شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل 71.61 دولار لخام برنت و 68.56 دولار للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

سجلت أسعار النفط 71.61دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 68.56 دولار للبرميل وذلك أمس الجمعة محققة مكاسب على أساس أسبوعى.

وخفضت كل من منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" ووكالة الطاقة الدولية توقعات نمو الطلب، مشيرتين إلى الصعوبات الاقتصادية في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم.



ووافقت المفوضية الأوروبية على خطة مساعدات بقيمة 682 مليون يورو قدمتها بلجيكا لدعم طاقة الرياح البحرية المتجددة وتعزيز الانتقال نحو اقتصاد أخضر.

وذكرت المفوضية - في بيان صحفي اليوم - أنه تمت الموافقة على الخطة بموجب إطار عمل الأزمة والانتقال المؤقت للمساعدات الحكومية "TCTF" الذي اعتمدته المفوضية في 9 مارس 2023 وتم تعديله في 20 نوفمبر 2023 وفي 2 مايو 2024.



وأضاف البيان أن بلجيكا أخطرت المفوضية، بموجب إطار عمل الأزمة، بخطتها بقيمة 682 مليون يورو لدعم طاقة الرياح البحرية المتجددة وتعزيز الانتقال نحو اقتصاد خال من الانبعاثات الضارة للبيئة. ومن المنتظر أن يدعم هذا التدبير بناء وتشغيل أول مزرعة رياح بحرية في منطقة الأميرة إليزابيث في بحر الشمال بسعة تصل إلى 700 ميجاواط وأن تولد ما لا يقل عن 2.6 تيراوات في الساعة من الكهرباء المتجددة سنويًا.



