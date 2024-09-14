شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الاقتصاد اليوم السبت.. طرح 70 ألف وحدة سكنية والان مع تفاصيل الخبر

نشر الخليج 365 على مدار اليوم عددًا من الأخبار الاقتصادية الهامة، لعل أبرزها إعلان وزارة الإسكان طرح 70 ألف وحدة سكنية ، وفيما يلي أهم الأخبار الاقتصادية لمصر.

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، عن طرح 70 ألف وحدة سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل.

وزير الإسكان يعلن طرح 70 ألف وحدة سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل

وأضاف المهندس شريف الشربيني، خلال المؤتمر الصحفي ، الذي عقده في مقر الوزارة، أن الوحدات المقرر الإعلان عنها تتضمن 60 ألف وحدة لمحدودي الدخل، و10آلاف وحدة لمتوسطي الدخل.

وقال إن الفترة المقبلة ستشهد إعلانات متتالية تتعلق بتسليمات الوحدات للحاجزين، موضحاً أنه خلال الجولات التي اجراها داخل اجهزة المدن الجديده، شدد علي الالتزام بالجدول الزمني لتنفيذ الوحدات حتي يتسني وضع خطة للتسليمات.

وقال ان هدف الوزارة خلال الفترة الحاليه هو تنفيذ مجتمعات عمرانية متكامله، وليس همزات سكنية فحسب، بمعني تنفيذ كافة الخدمات بالتوازي مع تنفيذ العمارات السكنية.

أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه تم وضع خطة عمل مكثفة لإنهاء وتسليم الوحدات السكنية بمختلف أنواعها بالمدن الجديدة لحاجزيها، موضحاً أنه سيتم تسليم أعداد كبيرة من الوحدات كل 3 شهور بحد أقصى، حتى يتم الانتهاء تباعاً من تسليم جميع الوحدات السابق طرحها بمختلف المشروعات لحاجزيها.

وزير الإسكان: تسليم أعداد كبيرة من الوحدات كل 3 شهور بحد أقصى



جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي موسع، صباح اليوم، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لعرض خطة عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة، ضمن برنامج الحكومة الحالية، فى مختلف مجالات عمل الوزارة، وخاصة توفير الوحدات السكنية لمختلف شرائح المجتمع، وفى مقدمتها المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، ومشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وتنمية المدن الجديدة، وغيرها من المشروعات.



واستهل وزير الإسكان، لقاءه بالترحيب بالصحفيين والإعلاميين، مؤكداً أهمية دورهم فى نقل الصورة الحقيقية لما يتم إنجازه من مشروعات تنموية على مستوى الجمهورية، لتحقيق حياة كريمة للمواطنين تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى، وسيكون هناك لقاءات دورية مع الصحفيين والإعلاميين لعرض إنجازات الوزارة، والاستماع لمداخلاتهم ومقترحاتهم.

عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لقاء موسعا مع وفد غرفة التجارة الأمريكية ضم طارق توفيق رئيس الغرفة وعمر مهنا رئيس مجلس الأعمال المصري الأمريكي وعدد من المسؤولين التنفيذيين بالغرفة، حيث استعرض اللقاء أنشطة الغرفة في مصر ودورها في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، كما تم استعراض السياسات الاقتصادية والمالية للحكومة.

وزير الاستثمار: تيسير إجراءات الاستيراد والتصدير لزيادة معدلات التبادل التجارى

حضر اللقاء حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إلى جانب عدد من المسؤولين بالوزارة.

وقال الوزير إن اللقاء تناول التدابير الخاصة بالإصلاحات التي من شأنها تحسين مناخ الاستثمار وجعل مصر أكثر جاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية، مؤكدًا على توجه الدولة خلال الفترة الحالية بتنفيذ إجراءات فعالة نحو تشجيع وتحفيز الاستثمارات في جميع المجالات، وتقديم كافة التسهيلات للمستثمرين.

وأضاف «الخطيب» أنه سيتم التنسيق بين كافة الجهات المعنية لتقليل عدد الجهات التي تتعامل مع المستثمر وبما يسهم في تخفيف الأعباء عن المستثمرين، مشيرا إلى أنه سيتم خلال المرحلة المقبلة العمل على تيسير إجراءات الاستيراد والتصدير وبما يسهم في زيادة معدلات التبادل التجاري مع مختلف دول العالم.

وزير الإسكان: التنسيق لإتاحة الأراضى السكنية الصغيرة ببعض المدن الجديدة

صرح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن هناك خطة لطرح الوحدات السكنية بالمدن الجديدة، سواء من خلال الطرح المباشر من قبل الهيئة، أو من خلال شركات التسويق العقارى، كما أن هناك خطة لطرح المزيد من الأراضى والوحدات ضمن مشروع "بيت الوطن" للمصريين بالخارج، نهاية العام الجاري.. ويتم التنسيق مع السلطات المختصة لإتاحة قطع الأراضى السكنية الصغيرة للمواطنين، كما أنه سيتم إيجاد فرص استثمارية ضمن محور المستثمر الصغير، من أجل إتاحة الفرصة لمختلف شرائح المستثمرين.



وأوضح وزير الإسكان، أنه يتم التنسيق مع شركات التسويق العقاري لوضع محفزات للسوق العقارية، وتلبية احتياجات المواطنين، ومن أبرزها إطالة فترة السداد.



وأشار الوزير، إلى أنه يتم حاليا دراسة منح التيسيرات فى ملف التعامل على الوحدات السكنية، ولدينا خطة تحفيزية لتخفيض رسوم التنازل داخل أجهزة المدن الجديدة، من أجل إثبات حقوق الملكية للمواطنين، موضحاً أنه سيكون هناك أساليب متنوعة لتمويل تنفيذ الوحدات السكنية، موضحاً أن هناك نهجا جديدا لطرح الوحدات السكنية الجارى تنفيذها، وتسليمها فى توقيتات محددة طبقاً للبرامج الزمنية للتنفيذ.