شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات أسعار الذهب فى البورصة العالمية ومصر خلال الفترة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

سجل سعر الذهب العالمي ارتفاع خلال الأسبوع الماضي ليسجل أعلى مستوى تاريخي جديد بدعم من توقعات الأسواق، أن البنك الفيدرالي في طريقه إلى خفض أسعار الفائدة بشكل حاد، بالإضافة إلى تراجع في مستويات الدولار الأمريكي مما يدعم ارتفاع الذهب.

ارتفع سعر أونصة الذهب العالمي ليتخطى المستهدفات الأولية حيث اخترق المستوى 2550 دولار للأونصة ثم المستوى 2570 دولار للأونصة ليسجل أعلى مستوى تاريخي عند 2586 دولار للأونصة.

أغلق الذهب تداولات الأسبوع الماضي فوق المستوى 2570 دولار للأونصة وهو الأمر الذي قد يدفع الذهب لتحقيق المزيد من المكاسب مستهدفاً المستوى 2600 دولار للأونصة.

توقعات الذهب في مصر

ارتفع سعر الذهب بمصر خلال الأسبوع الماضي بدعم من ارتفاع سعر الذهب العالمي بالإضافة إلى توقف سعر صرف الدولار عن التراجع في البنوك الرسمية، الأمر الذي زاد من فرص ارتفاع سعر الذهب المحلي.

استطاع سعر الذهب المحلي عيار 21 أن يتخطى المستوى 3400 جنيه للجرام بعد أن استمر في التداول تحت هذا المستوى لفترة من الوقت، وقد حصل الذهب على زخم إيجابي كبير دفعه إلى الارتفاع وتخطي المستوى 3450 جنيه للجرام ليسجل أعلى مستوى عند 3490 جنيه للجرام ويستهدف مستوى 3500 جنيها.