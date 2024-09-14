شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول يصدر قراراً بتولى المهندس إيهاب رجائى رئيساً لقطاع الإنتاج والان مع تفاصيل الخبر

في ضوء أولويات وزارة البترول والثروة المعدنية وعلى رأسها الدفع بعجلة الإنتاج وتعظيم معدلاته سواء من الحقول الحالية أو الاكتشافات الجديدة، قامت الوزارة بعدة خطوات هامة في هذا الشأن لضمان إيجاد حلول لجميع المعوقات التي تؤثر سلبًا على تقدم الأعمال، إذ طرحت الوزارة في أغسطس الماضي حزمة من المحفزات الاستثمارية، كما أصدرت توجيهات بإنشاء لجنة استشارية تضم جميع الخبرات لبحث خطط زيادة الإنتاج باستخدام أحدث التكنولوجيات وأجدد الأساليب الإدارة الخزانات الجوفية.

واستكمالا لهذه الخطوات المشار إليها، سيعمل وكيل أول وزارة البترول للإنتاج على متابعة تنفيذ هذه الخطوات وإعطاء الدعم اللازم والاستمرار في ايجاد حلول اخرى.

وعليه فقد أصدر المهندس كريم بدوي - وزير البترول والثروة المعدنية قراراً بتولي المهندس إيهاب رجائي عبد العزيز على - رئيساً لقطاع الإنتاج بمستوى وكيل أول وزارة بوزارة البترول والثروة المعدنية.



