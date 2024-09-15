شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب فى مصر يسجل 3480 جنيها لعيار 21 والان مع تفاصيل الخبر

استقرت أسعار الذهب في مصر منتصف تعاملات اليوم الأحد 15 سبتمبر 2024، حيث يسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 3480 جنيها للجرام بدون مصنعية، بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية لسوق الذهب العالمي والمحلي.

سعر الذهب في مصر: عيار 24 يسجل 3979 جنيها. عيار 21 يسجل 3480 جنيها. عيار 18 يسجل 2980 جنيها. الجنيه الذهب 27840 جنيها. الذهب العالمي

سجلت أونصة الذهب العالمي ارتفاعا خلال الأسبوع الماضي بنسبة 3.25% وهو أكبر ارتفاع أسبوعي منذ الأسبوع الأول من ابريل الماضي، ليسجل أعلى مستوى تاريخي عند 2586 دولار للأونصة وكان قد افتتح تداولات الأسبوع عند المستوى 2496 دولار للأونصة ليغلق عند 2578 دولار للأونصة.



الذهب يقترب من توقعات المؤسسات المالية العالمي التي أشار أغلبها أن يصل إلى المستوى 2600 دولار للأونصة بحلول عام 2024، على أن يستمر الصعود العنيف في أسعار الذهب حتى المستوى 3000 دولار للأونصة خلال النصف الثاني من عام 2025.

