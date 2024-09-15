وزير الإسكان يتفقد موقف تنفيذ أعمال المرافق والطرق بمنطقة غرب الضبعة

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القاهرة - سامية سيد - الشربيني يوجه بوضع جدول زمنى مضغوط والمتابعة المستمرة لمعلات التنفيذ.. وتقسيم نطاقات العمل لسرعة الانتهاء

تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف تنفيذ أعمال المرافق والطرق بالأراضى الخاضعة لولاية "هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة" بمنطقة غرب الضبعة، بمساحة 1230 فداناً، ويرافقه مسئولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورؤساء أجهزة المدن الجديدة بالساحل الشمالى الغربى، والمكتب الفنى للوزير.

ووجه وزير الإسكان، بتقسيم نطاقات العمل فى تنفيذ أعمال المرافق والطرق بمنطقة غرب الضبعة، لسرعة إنهاء الأعمال تباعاً، ووضع جدول زمنى مضغوط، والمتابعة المستمرة لمعلات التنفيذ، كما وجه باستيعاب أكبر قدر من التواجدات داخل المخطط التنموي للمنطقة، وسرعة إنهاء حصر التواجدات القائمة، وأخذها فى الاعتبار ضمن المخطط، ووضع عدد من النماذج المعمارية وتسليمها للأهالى المستحقين لقطع الأراضى السكنية البديلة، من أجل توحيد الهوية البصرية للتجمع العمراني.



وأشار الوزير، إلى أن الدولة المصرية تهدف إلى تنمية منطقة غرب الضبعة من خلال تنفيذ مجتمع عمرانى كامل المرافق لاستيعاب أهل منطقة غرب الضبعة البحرية والقبلية، وتوفير مناطق خدمية لأهالي المنطقة، وتوفير مناطق استثمارية إقليمية مطلة على الطريق الساحلى، وتوفير فرص العمل والخدمات المختلفة لأهالي المنطقة، ورفع مستوى معيشتهم.