شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرة ابدأ تهنئ الأمة الإسلامية بحلول ذكرى مولد نبي الرحمة والإنسانية والان مع تفاصيل الخبر

هنأت المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية " ابدأ " الأمة الإسلامية بمناسبة حلول ذكرى مولد نبى الرحمة والإنسانية ﷺ، أعاده الله علينا وعليكم باليُمن والبركات، وذلك على الصفحة الرسمية للمبادرة بمنصات السوشيال ميديا.



يذكر أن المبادرة الوطنية "ابدأ" لتطوير الصناعة المصرية تسعى دائما لتوطين الصناعة الحديثة لتقليل الفجوة الإستيرادية، وتوفير فرص عمل بمختلف المجالات كما تسهم المبادرة الوطنية للصناعة (ابدأ) فى تشجيع وتنفيذ أكبر عدد من المشروعات الصناعية ذات القيمة المضافة المرتفعة.



وعلى من يرغب بالتواصل المباشر مع مبادرة "ابدأ" يرجى الدخول على الموقع الإلكترونى الرسمى أدناه، وذلك حسبما أفادت الصفحة الرسمية للمبادرة، https://ebda.com.eg/، حيث يتم إ ختيار تواصل معنا ومن ثم تحديد الفئة التى تنتمى إليها وتسجيل بياناتك للتواصل معك فى أقرب وقت .