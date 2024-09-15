شكرا لقرائتكم خبر عن "الشركات" تستحوذ على صدارة تمويل المشروعات متناهية الصغر فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

ارتفعت أرصدة قيمة تمويل المشروعات متناهي الصغر في مصر إلى 65.2 مليار جنيه بنهاية الربع الثاني من عام 2024 مقابل 45.4 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، بنسبة نمو 43.4%، وانخفضت أعداد المستفيدين إلى 3.8 مليون مستفيد بنسبة تراجع 2.3%، وتوزعت الحصص السوقية للجهات مقدمة التمويل ما بين:

- الشركات

جاءت الشركات بالترتيب الأول في نهاية الربع الثاني من عام 2024 من حيث قيمة أرصدة التمويل، بقيمة تمويل قدرها 36.3 مليار جنيه، وجاءت أيضًا بالمركز الأول بالنسبة لأعداد المستفيدين بلغت 1.9 مليون مستفيد مقارنة بنهاية الربع الثاني من عام 2023، والذي بلغت فيه قيمة أرصدة التمويل 26.3 مليار جنيه لعدد مستفيدين بلغ نحو 1.8 مليون مستفيد.

واحتلت الحصة السوقية لأرصدة تمويل الشركات المركز الأول بنسبة 64.6%، واحتلت المركز الأول كذلك من حيث أعداد المستفيدين بنسبة 50.7%.

- الجمعيات والمؤسسات الأهلية من الفئة أ

جاءت الجمعيات والمؤسسات الأهلية من الفئة أ بالترتيب الثاني في نهاية الربع الثاني من عام 2024 من حيث قيمة أرصدة التمويل، بقيمة تمويل قدرها 18.5 مليار جنيه، وجاءت أيضًا بالمركز الثاني بالنسبة لأعداد المستفيدين بلغت 1.7 مليون مستفيد مقارنة بنهاية الربع الثاني من عام 2023، والذي بلغت فيه قيمة أرصدة التمويل 14.4 مليار جنيه لعدد مستفيدين بلغ نحو 1.9 مليون مستفيد.

واحتلت الحصة السوقية لأرصدة تمويل الجمعيات والمؤسسات الأهلية من الفئة أ المركز الثاني بنسبة 32.9%، واحتلت المركز الثاني كذلك من حيث أعداد المستفيدين بنسبة 44.8%.

- الجمعيات والمؤسسات الأهلية من الفئة ب

جاءت الجمعيات والمؤسسات الأهلية من الفئة ب بالترتيب الرابع في نهاية الربع الثاني من عام 2024 من حيث قيمة، بقيمة تمويل قدرها 634 مليون جنيه، لعدد مستفيدين بلغ 60 ألف مستفيد مقارنة بنهاية الربع الثاني من عام 2023، والذي بلغت فيه قيمة أرصدة التمويل 583.7 مليون جنيه لعدد مستفيدين بلغ نحو 66 ألف مستفيد.

واحتلت الحصة السوقية لأرصدة تمويل الجمعيات والمؤسسات الأهلية من الفئة ب المركز الرابع بنسبة 1.1%، واحتلت المركز الثاني كذلك من حيث أعداد المستفيدين بنسبة 1.6%.

- الجمعيات والمؤسسات الأهلية من الفئة ج

جاءت الجمعيات والمؤسسات الأهلية من الفئة ج بالترتيب الثالث في نهاية الربع الثاني من عام 2024 من حيث قيمة أرصدة التمويل، بقيمة تمويل قدرها 771 مليون جنيه، لعدد مستفيدين بلغ 106.7 ألف مستفيد مقارنة بنهاية الربع الثاني من عام 2023، والذي بلغت فيه قيمة أرصدة التمويل 887.8 مليون جنيه لعدد مستفيدين بلغ نحو 152 ألف مستفيد.

واحتلت الحصة السوقية لأرصدة تمويل الجمعيات والمؤسسات الأهلية من الفئة ج المركز الثالث بنسبة 1.4%، واحتلت المركز الثالث كذلك من حيث أعداد المستفيدين بنسبة 2.8%.