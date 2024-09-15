شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يتفقد استعدادات تنفيذ البحيرة بـ"مارينا الجديدة".. وسير العمل بـ"مارينا 8" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الشربيني يشدد على سرعة البدء فى تنفيذ البحيرة وإنهائها قبل الصيف المقبل.. للإسراع بمعدلات تنمية الأراضى جنوب مركز مارينا العلمين السياحي

فى ختام جولته بالساحل الشمالى الغربى، تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الاستعدادات لبدء تنفيذ البحيرة بـ"مارينا الجديدة"، وسير العمل بمشروع "مارينا 8 على البحيرة الجديدة"، جنوب مركز مارينا العلمين السياحي، ويرافقه مسئولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيسا جهاز القرى السياحية والعلمين الجديدة، وأعضاء المكتب الفنى للوزير.



وشدد وزير الإسكان، على سرعة البدء فى تنفيذ البحيرة والانتهاء منها قبل موسم الصيف المقبل للإسراع بمعدلات تنمية الأراضى، جنوب مركز مارينا العلمين السياحي، موضحاً أنه يتم حاليا إعداد دراسات من خلال المكاتب الاستشارية المتخصصة، لتحديد المواقع المناسبة لتنفيذ مجموعة من البحيرات جنوب الطريق الدولى الساحلى بطول الساحل الشمالى، من أجل رفع قيمة تلك الأراضى، وتوفير المزيد من الفرص الاستثمارية لتنفيذ مشروعات التنمية السياحية، مما يساهم فى توفير المزيد من الوحدات والغرف الفندقية لاستيعاب حجم السياح المتزايد بالساحل الشمالى خلال الأعوام المقبلة.



وأشار الوزير، إلى أن مشروع مارينا 8 على البحيرة الجديدة، جنوب مركز مارينا العلمين السياحي، يتكون من نماذج متعددة من الفيلات، والتوين هاوس، والشاليهات، والعمارات، إضافة إلى أعمال المرافق والطرق وتنسيق الموقع العام، والمنشآت السكنية، والمسطحات الخضراء، والعناصر المائية المختلفة (حمامات سباحة - نوافير - ....) بمساحة إجمالية 400 فدان، وتم تصميم المشروع بمناسيب متعددة بحيث تكون جميع الوحدات مطلة على البحيرة.