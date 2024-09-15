شكرا لقرائتكم خبر عن "البيليت" يستنزف الدولار.. نمو واردات المادة الخام بنسبة 446% خلال النصف الأول 2024 والان مع تفاصيل الخبر

رغم استمرار فرض رسوم الإغراق على واردات البيليت (خام الحديد) بنسبة 15%، إلا أن البيانات تكشف ارتفاع واردات البيليت لمصر إلى 382 ألف طن خلال النصف الأول من عام 2024 منها 70% خلال الربع الثاني من العام الحالي مقارنة بكمية 70 ألف طن خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، بنسبة زيادة تصل إلى 446%، وهو ما يعد تحايلًا على إجراءات الحماية من إغراق حديد التسليح المستورد التي اتخذتها الدولة، وإحلاله ببيليت مستورد.

كما ارتفعت واردات الصلب المسطح (HRC) في النصف الأول من عام 2024 بنسبة 31% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023 من 254 ألف طن إلى 333 ألف طن لتصل الحصة السوقية للمستورد نسبة 19%، مما يشكل تهديدًا للمنتجين المحليين، مما يتطلب استمرار اتخاذ المزيد من التدابير للحد من التجارة غير العادلة في منتجات الصلب وكذلك حماية قطاع الحديد والصلب في مصر، خاصة وأن درفلة البيليت إلى حديد التسليح تمثل نسبة 10% فقط من القيمة المضافة للإنتاج المتكامل، وفق تقرير لشركة حديد عز.

وفرضت الحكومة، عام 2017 رسوم الإغراق على واردات حديد التسليح (أسياخ ولفائف وقضبان وعيدان) ذات المنشأ أو المصدرة من تركيا وأوكرانيا والصين، إلى عام 2017 لمدة 4 سنوات، بنسبة 25% على واردات حديد التسليح والصلب، و15% على البليت (خام الحديد)، وقررت في يونيو من العام الماضي تمديد القرار مرة ثانية.

ارتفع استهلاك مصر من حديد التسليح إلى 3.059 مليون طن خلال النصف الأول من عام 2024، بنسبة نمو 9%، نتيجة التحول في السياسة النقدية التي أدت إلى تعزيز توافر الدولار، وتحفيز زيادة نشاط البناء، غير أن مستوى الاستهلاك مازال أقل بكثير من المستوى الذي كان سائدًا قبل 8 سنوات في عام 2016، وبلغ 8.6 مليون طن، وفق تقرير لشركة حديد عز.

وبحسب التقرير، انخفض الاستهلاك المحلي من الصلب المسطح (HRC) إلى 668 ألف طن خلال النصف الأول من عام 2024 مقابل 589 ألف طن خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة تراجع 12%، ويرجع ذلك في المرتبة الأولى إلى تباطؤ مشروعات البنية التحتية، غير أن التقرير توقع استهلاك الصلب المسطح بالتدريج، بعد نمو استهلاك حديد التسليح، والذي يقود الاتجاه التصاعدي للصلب بصفة عامة.

أما على مستوى التصدير، انخفضت صادرات مصر من حديد التسليح في النصف الأول من عام 2024 بنسبة 13% ليصل إلى 656 ألف طن مقارنة بـ754 ألف طن خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، مدفوعة بانخفاض أسعار التصدير.

توقع التقرير، أن يزيد استهلاك حديد التسليح في مصر بنسبة 5% في عام 2024 إلى 6.8 مليون طن مدفوعًا بالمضي في استكمال مشروعات البنية التحتية، وسداد مستحقات المقاولين، والاستئناف المتوقع لتصاريح البناء الجديدة، كما يتوقع أن يظل استهلاك الصلب المسطح مستقرًا عند 1.5 مليون طن في عام 2024، ويبدأ في الزيادة بعد ذلك.