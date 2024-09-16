شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار النفط في المعاملات المبكرة وخام برنت يسجل 71.76 دولار والان مع تفاصيل الخبر

ارتفعت أسعار النفط في المعاملات المبكرة اليوم وسط توقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية هذا الأسبوع، لكن المكاسب جاءت محدودة بفعل استئناف الإمدادات الأمريكية بعد الإعصار فرنسين وبيانات صينية أضعف.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت تسليم نوفمبر 15 سنتًا أو 0.2% إلى 71.76 دولارًا للبرميل وزادت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم أكتوبر 23 سنتًا أو 0.3 % إلى 68.88 دولارًا للبرميل وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

وخفضت كل من منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" ووكالة الطاقة الدولية توقعات نمو الطلب، مشيرتين إلى الصعوبات الاقتصادية في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم.