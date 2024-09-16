شكرا لقرائتكم خبر عن بيع محال تجارية ووحدتين إدارية ومهنية وصيدلية بالنوبارية الجديدة بمزاد علني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح المهندس أشرف السماليجي، رئيس جهاز مدينة النوبارية الجديدة، بأنه تم بيع 10 محال تجارية ووحدتين إداريتين وصيدلية بالمزاد العلني بالمدينة، وذلك بحضور ممثلي لجنة المزادات المشكلة من هيئه المجتمعات العمرانية وذلك بمختلف الأحياء والأسواق التجارية بمدينة النوبارية، في إطار سعي جهاز مدينة النوبارية لتطبيق توجهات الدولة للاستخدام الامثل للموارد وتوفير الخدمات.

وأكد رئيس جهاز مدينة النوبارية الجديدة، أن جهاز المدينة قام بوضع خطة طبقاً لتوجه هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لبيع المحال والوحدات الإدارية طبقاً لاحتياجات السوق والزيادة السكانية.



وفي الإطار نفسه، ترأس المهندس ياسر عبد الحليم حسن، رئيس جهاز مدينة السادات، مزاداً علنياً لتأجير كافتيريتين بموقفي الأتوبيس والسرفيس، بهدف تحقيق أقصى استفادة من هذه الأماكن الحيوية وزيادة الإيرادات التي ستسهم في تطوير البنية التحتية ورفع مستوى الخدمات المقدمة لسكان المدينة.



وقد حظي المزاد الذي تم عقده بحضور ممثلي مجلس الدولة وهيئة المجتمعات العمرانية، ووزارة المالية، وقيادات الجهاز، وشرطة التعمير، بإقبال كبير من المواطنين، مما يؤكد الثقة في مستقبل مدينة السادات وفرص الاستثمار المتاحة بها، وأسفر المزاد عن ترسية حق الانتفاع بكافتيريا موقف الأتوبيس، وكافتيريا موقف السرفيس، بما يعكس القيمة الاستثمارية لهذه الأماكن، ومن المتوقع أن يسهم هذا المشروع في تنشيط الحركة الاقتصادية وتوفير فرص عمل جديدة للشباب.