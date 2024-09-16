شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب في مصر بمستهل التعاملات الأسبوعية.. جرام 21 بـ3470 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

ننشر سعر الذهب في مصر بمستهل التعاملات الأسبوعية اليوم الإثنين، حيث سجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعًا في مصر 3470 جنيهًا، وهو نفس سعر إغلاق السوق أمس.

سعر الذهب في مصر

عيار 24 يسجل 3966 جنيها.

عيار 21 يسجل 3470 جنيها.

عيار 18 يسجل 2974 جنيها.

عيار 14 يسجل 2313 جنيها.

الجنيه الذهب 27760 جنيها.

3.2 % زيادة في الذهب

سجلت أونصة الذهب العالمي ارتفاعا خلال الأسبوع الماضي بنسبة 3.25% وهو أكبر ارتفاع أسبوعي منذ الأسبوع الأول من ابريل الماضي، ليسجل أعلى مستوى تاريخي عند 2586 دولار للأونصة وكان قد افتتح تداولات الأسبوع عند المستوى 2496 دولار للأونصة ليغلق عند 2578 دولار للأونصة.



الذهب يقترب من توقعات المؤسسات المالية العالمي التي أشار أغلبها أن يصل إلى المستوى 2600 دولار للأونصة بحلول عام 2024، على أن يستمر الصعود العنيف في أسعار الذهب حتى المستوى 3000 دولار للأونصة خلال النصف الثاني من عام 2025.