شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب العالمى يسجل مستويات تاريخية جديدة عند 2588 دولارًا والان مع تفاصيل الخبر

ارتفع سعر الذهب العالمي في المعاملات الفورية 0.4% إلى 2585.54 دولارًا للأونصة بعد بلوغ أعلى مستوى على الإطلاق عند 2588.81 دولار للأونصة في وقت سابق من الجلسة.

وبلغ الذهب أعلى مستوى على الإطلاق مدعومًا بضعف الدولار وتوقعات بخفض أكبر من المتوقع لأسعار الفائدة من جانب الفدرالي الأميركي هذا الأسبوع.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 2613.40 دولارًا للأونصة، وانخفض مؤشر الدولار 0.2%، مما يجعل الذهب أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وتترقب أسواق الذهب نتائج اجتماع الفيدرالي الأمريكي، مع تزايد التكهنات حول مدى خفض أسعار الفائدة في اجتماع السياسة النقدية الذي سيعقده البنك في 17 و18 سبتمبر أيلول ووتيرة التخفيضات المستقبلية.