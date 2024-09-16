شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة الصناعات الغذائية تطلق برنامج "البصمة الكربونية" لمساعدة المصانع والان مع تفاصيل الخبر

نظمت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، برنامج "البصمة الكربونية"، بمشاركة 22 متدرب من مديري سلامة الغذاء والبيئة والجودة ومشرفي الإنتاج والموارد البشرية ومديري سلاسل التوريد بشركات الأغذية اعضاء الغرفة.

يأتي برنامج البصمة الكربونية تنفيذا لاستراتيجية مجلس الإدارة برئاسة المهندس أشرف الجزايرلي لتحقيق أهداف الغرفة بالعمل علي تطوير الصناعة الوطنية والارتقاء بمستوى الجودة وتعزيز تنافسية المنتجات الغذائية وفتح اسواق جديدة.



وقالت الدكتورة مايسة حمزة المدير التنفيذي للغرفة، إن البرنامج هدفه رفع الوعي بأهمية خفض البصمة الكربونية في التصنيع الغذائي للامتثال للوائح والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالبيئة والمناخ، لأثر ذلك الايجابي علي تعزيز حماية صحة الانسان وتشجيع الابتكار لتحقيق الاستدامة البيئية وزيادة الصادرات وبالتالي نمو مستدام لقطاع الصناعات الغذائية.

وأشارت أن حساب البصمة الكربونية ، تمكن المصانع من تطبيق الاستراتيجيات والتدابير البيئية التي من شأنها تقلل من الانبعاثات الضارة والحد من تغيرات المناخ، مثل برامج تحسين كفاءة استخدام الطاقة والاعتماد علي مصادر طاقة نظيفة متجددة وادارة وتدوير المخلفات، واختيار الموردين الملتزمين بالممارسات الصديقة للبيئة لتحسين استدامة سلاسل الإمداد.

من جانبها أكدت ريهام غازي مدير عام إدارة التدريب والتطوير بالغرفة، أن تقديم الغرفة لبرنامج البصمة الكربونية جاء متوافق مع الاحتياجات التدريبية للقطاع والمصانع ولاقى تفاعل كبير من السادة الأعضاء، مشيرة الي استمرار الغرفة في تقديم هذا البرنامج نظرا لأهميته في التأهيل الي التصدير وفتح الأسواق الخارجية.