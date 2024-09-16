شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل 71.99 دولار لخام برنت و69.14 دولار للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

سجلت أسعار النفط اليوم الإثنين، 71.99 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 69.14 دولار للبرميل .

وارتفعت أسعار النفط في المعاملات المبكرة اليوم وسط توقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية هذا الأسبوع، لكن المكاسب جاءت محدودة بفعل استئناف الإمدادات الأمريكية بعد الإعصار فرنسين وبيانات صينية أضعف.

وخفضت كل من منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" ووكالة الطاقة الدولية توقعات نمو الطلب، مشيرتين إلى الصعوبات الاقتصادية في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم.



