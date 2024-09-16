الاقتصاد

أسعار النفط تسجل 71.99 دولار لخام برنت و69.14 دولار للخام الأمريكى

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل 71.99 دولار لخام برنت و69.14 دولار للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتبت - مروة الغول

الإثنين، 16 سبتمبر 2024 02:00 م

سجلت أسعار النفط اليوم الإثنين، 71.99 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 69.14 دولار للبرميل .

وارتفعت أسعار النفط في المعاملات المبكرة اليوم وسط توقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية هذا الأسبوع، لكن المكاسب جاءت محدودة بفعل استئناف الإمدادات الأمريكية بعد الإعصار فرنسين وبيانات صينية أضعف.

وخفضت كل من منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" ووكالة الطاقة الدولية توقعات نمو الطلب، مشيرتين إلى الصعوبات الاقتصادية في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم.


 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements