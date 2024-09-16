شكرا لقرائتكم خبر عن إيه اللى بيحصل فى سوق الذهب؟.. توقعات أسعار المعدن بمصر.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

قدم الزميل إسلام سعيد تغطية خاصة حول تطورات سوق الذهب في مصر والبورصة العالمية، وتوقعات سعر الذهب في مصر الفترة المقبلة.

ارتفع سعر الذهب العالمي في المعاملات الفورية 0.4% إلى 2585.54 دولارًا للأونصة بعد بلوغ أعلى مستوى على الإطلاق عند 2588.81 دولار للأونصة في وقت سابق من الجلسة.

وبلغ الذهب أعلى مستوى على الإطلاق مدعومًا بضعف الدولار وتوقعات بخفض أكبر من المتوقع لأسعار الفائدة من جانب الفدرالي الأميركي هذا الأسبوع.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1% إلى 2613.40 دولارًا للأونصة، وانخفض مؤشر الدولار 0.2%، مما يجعل الذهب أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.



وتترقب أسواق الذهب نتائج اجتماع الفيدرالي الأميركي، مع تزايد التكهنات حول مدى خفض أسعار الفائدة في اجتماع السياسة النقدية الذي سيعقده البنك في 17 و18 سبتمبر أيلول ووتيرة التخفيضات المستقبلية.