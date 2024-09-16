شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب فى مصر يرتفع بمنتصف التعاملات والجرام عيار 21 بـ 3475 جنيهًا والان مع تفاصيل الخبر

ارتفع سعر الذهب في مصر اليوم الإثنين بحوالي 5 جنيهات بالتزامن مع تحرك سعر الذهب في البورصة العالمية ، وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعًا في مصر 3475 جنيهًا.

سعر الذهب في مصر

عيار 24 يسجل 3971 جنيها.

عيار 21 يسجل 3475 جنيها.

عيار 18 يسجل 2979 جنيها.

الجنيه الذهب 27800 جنيها.

يعتمد سعر الذهب بمصر حالياً في تحركاته على سعر الذهب العالمي الذي يستمر في الارتفاع وتسجيل مستويات تاريخية للجلسة الثالثة على التوالي، يأتي هذا في ظل استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك الرسمية الأمر الذي يقلل من تأثيره على حركة سعر الذهب المحلي.

الذهب العالمي

تترقب الأسواق المحلية هذا الأسبوع اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي وأثره على سعر الذهب العالمي الذي سجل مستويات قياسية خلال الأيام القليلة الماضية، وهو الأمر الذي من شأنه أن يؤثر على تحركات سعر الذهب المحلي بشكل كبير.