شكرا لقرائتكم خبر عن اتجاه سوق الذهب مع انعقاد اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لحسم الفائدة والان مع تفاصيل الخبر

يعقد مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي اجتماع لحسم أسعار الفائدة وسط توقعات بإجراء أول خفض للفائدة منذ عدة سنوات.

تسبب تزايد احتمال قيام البنك الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى ارتفاع أسعار الذهب وانخفاض مستويات الدولار، حيث يتأثر الذهب بتراجع أسعار الفائدة التي تقلل من تكلفة الفرصة البديلة للذهب الذي لا يقدم عائد لحائزيه.



ستتجه كل الأنظار إلى البنك الاحتياطي الفيدرالي مع تزايد التكهنات حول مدى خفض أسعار الفائدة في اجتماع السياسة النقدية يومي 17 و18 سبتمبر ووتيرة التخفيضات المستقبلية. كما سيعلن البنك المركزي البريطاني والبنك المركزي الياباني عن قرارات السياسة النقدية وأسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا الأسبوع.



تضع الأسواق حاليًا احتمالًا بنسبة 59٪ لخفض 50 نقطة أساس، وفقًا لأداة CME FedWatch. سيكون هذا أول خفض لأسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي منذ عام 2020 ومن المتوقع استمرار صعود الذهب.