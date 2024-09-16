شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز حماية المنافسة يحدد الممارسات الضارة فى سوق الزى المدرسى.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

بالتزامن مع قرب بدء العام الدراسي الجديد، جاء إطلاق جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية حملة تحت عنوان "اعرف حقك مع دخول المدارس"، وذلك للتوعية بالممارسات الضارة بالمنافسة التي يجب تجنبها في سوق الزي المدرسي والأدوات المدرسية، والالتزامات الواجبة على المدارس والمصنعين والموردين في هذا القطاع، وتوعية الطلاب وأولياء الأمور بحقوقهم وكيفية التواصل مع الجهاز في حالة مواجهتهم لأية مخالفة قد يترتب عليها زيادة في الأسعار الخاصة بالزي المدرسي والأدوات المدرسية.

وفى هذا الإطار ينشر ”الخليج 365” إرشادات لأبرز الممارسات الضارة بالمنافسة التي يجب تجنبها في سوق الزي المدرسي والأدوات المدرسية وهي:

1 - قيام المدرسة ببيع الزي المدرسي حصراً داخل المدرسة.

2 - قصر التعامل مع مورد بعينه دون التعامل مع موردين آخرين.

3 - عدم الإعلان عن مواصفات الزي المدرسي لأولياء الأمور والموردين.

4 - ربط جميع قطع الزي المدرسي وعدم السماح ببيع كل قطعة على حدة.

5 - التعامل مع أكثر من مورد مع التمييز في شروط التعاقد من جانب المدرسة سواء في الأسعار أو نسبة ربح المدرسة أو شروط التنفيذ والتوزيع.

6 - تحديد حد أدنى لسعر إعادة بيع الزي المدرسي.

ويهيب الجهاز بالمواطنين ضرورة إخطاره في حالة وجود أية ممارسات احتكارية مخالفة لأحكام قانون حماية المنافسة بشأن الزي المدرسي أو الأدوات المدرسية، وفي حالة مواجهة أية مشكلات أو مخالفات يتم التواصل مع الجهاز عبر...رقم الهاتف: +20235351900 أو لبريد الإلكتروني: [email protected] ...القرية الذكية، مبنى B19، الدور الأول، الكيلو 28، طريق الإسكندرية الصحراوي.