شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار اللحوم فى الأسواق اليوم الثلاثاء 17 سبتمبر 2024 والان مع تفاصيل الخبر

ننشر سعر اللحوم البلدي في مصر اليوم الثلاثاء والتي تستقر بين 350 و420 جنيها للكيلو حسب القطعية وكذلك حسب المنطقة السكنية كما يختلف السعر وفق المحافظات.

وأشارت شعبة القصابين إلى أن أسعار اللحوم بمناطق متفرقة في القاهرة الكبرى تتراوح بين 290 إلي 300 جنيه في منافذ أمان ويصل إلي 320 جنيها وبعض القطعيات في المنافذ الحكومية بسعر 330 جنيها، بحسب الشعبة.

وكشفت شعبة القصابين، أن سعر اللحم الضأن يسجل 450 و475 جنيها حسب القطعية وفي المنافذ الحكومية سواء منفذ أمان أو المنافذ المتنقلة يسجل الكيلو الضأن 350 جنيها.