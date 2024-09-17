شكرا لقرائتكم خبر عن حملات مكبرة على وصلات المياه الخلسة وتحصيل المديونيات وضبط مركبات "توك توك" بمدينة بدر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح المهندس محمد عبدالعزيز عامر، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، بأنه تم شن حملة على وصلات المياه الخلسة وتحصيل المديونيات، أسفرت عن فصل عدد 209 وصلات خلسة مخالفة بدون عداد، وذلك بقيادة المهندس عاصم عزت، نائب رئيس الجهاز للمرافق والتشغيل والصيانة.

وأوضح رئيس جهاز مدينة بدر، أن ذلك يأتي في إطار الحفاظ على موارد الدولة والقضاء على أي مخالفات بالمدينة والتصدي لها بقوة وحزم، وتم التنبيه على ضرورة التوجه للجهاز لتقنين الأوضاع، ودفع متوسط الاستهلاك عن الفترة السابقة ودفع ثمن العدادات الجديدة.

ولفت رئيس الجهاز إلى أن الحملات السابقة أسفرت أيضاً عن تحصيل بعض المديونيات والمتأخرات من قبل محصلي الأحياء بالإضافة إلى تقنين الأوضاع وتركيب العدادات، موجهاً باستمرار شن حملات مكبرة يومياً من قبل " لجنة كشف وصلات المياه الخلسة "، بالتعاون مع شرطة التعمير للمرور اليومي على كافة أحياء المدينة.

وأكد المهندس عاصم عزت، استمرار المرور الدوري اليومي على كافة المناطق بالمدينة للتصدي بكل حزم مع حالات التعدي على مرافق الدولة وتوقيع غرامات على المخالفين، ووقف التعامل على الوحدات المخالفة بالجهاز لحين دفع متوسط المتأخرات عن شهور الاستخدام السابقة والحفاظ على المرافق االعامة.

وفي سياق متصل، أشار المهندس محمد عبد العزيز عامر، إلى أن الإدارات المختصة بالجهاز، بالتنسيق مع شرطة التعمير قامت بشن حملة إزالة للإشغالات بالحي الخامس ودار مصر والمحال التجارية وتم رفع الإشغالات، مضيفاً أنه تم تحرير 5 محاضر إشغال، وأنه جارٍ العمل بباقي أحياء المدينة.

وأضاف رئيس الجهاز، أنه تم أيضا شن حملة مرورية على مركبات " التوك توك " بتأمين من العقيد أحمد أمين، قائد مرور الشروق وبدر، للحفاظ على المظهر اللائق للمدينة، وتم التحفظ على 15 مركبة " توك توك "، وسيارة نقل ولودر وتم تحرير محاضر للمخالفين، مؤكداً أنه سيتم شن هذه الحملات بصفة مستمرة للقضاء على أي مخالفات.