شكرا لقرائتكم خبر عن جهات حكومية تشرح آليات تقليل تكاليف الخدمات وعمل إدارة متكاملة للمخاطر والان مع تفاصيل الخبر

كشف المهندس عصام النجار رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، أنه يتم تحديث تكاليف خدمات الهيئة بشكل فوري ونشرها على موقع الهيئة وتحديثه.

وأضاف "النجار"، أنه تم تشكيل لجنة ممثل فيها القطاع الخاص منها الغرف التجارية واتحاد الصناعات والمجالس ومجتمع الأعمال وجرى اختيار 5 قطاعات إنتاجية للعمل على إدارة مخاطر متكاملة.

وأشار إلي أنه خلال شهر يناير المقبل سيكون هناك منحة يابانية تصل 10ملايين دولار من أجل إنشاء نظام مخاطر متكامل يرتبط بكافة الجهات ذات الصلة ومنها مصلحة الجمارك.

ومن جانبه، قال الشحات الغتوري رئيس مصلحة الجمارك، إنه سيتم استكمال مشروع البوليصة الاليكترونية لتقليل مدة المدد الزمنية للافراج وتخفيض رسوم الإفراج الجمركي.

وأضاف الغتوري، أنه تم وضع خطة بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تستهدف أن يكون لدينا إدارة مخاطر متكاملة وخلال ديسمبر 2024 سيتم تطبيق الفحص المميكن للمخاطر لخفض مدد الفحص.

وكشف عن الاتجاه لعمل بروتوكول تعاون مع وزارة الطيران لتسهيل فحص الطرود البريدية بنظام فحص مختلف يقوم على إدارة المخاطر .

وأكد طارق الهوبي رئيس هيئة سلامة الغذاء، أنه تم الاستعانة بخبراء دوليين لوضع مصفوفة المخاطر، وخلال 6 أشهر وصلت 42700 ألف شحنة منها 13% كانت بنظام الأخطار المسبق.

وأضاف أنه يتم دراسة تقييم المخاطر على صادرات الفول السوداني، ونستهدف تشغيل موانئ سفاجا ودمياط خلال الأشهر القادمة ضمن 5 معامل جرى العمل على تدشينها ومنهم معمل الدخيلة الذي يصرح كبير سيكون مساهم في التسهيل على القطاع الخاص.

وأوضح أن هيئة سلامة الغذاء حصلت على 16 تخصص من جهات عدة وتعمل على تقليل الفجوات بين الجهات، مشيراً إلى أن الهيئة لديها 58 فرح و18 فرع بالموانئ وهناك خطة لتطوير هذه الأفرع من خلال تعيين موظفين جدد من حديثي التخرج.

وشدد الهوبي على أن هيئة سلامة الغذاء تحاول بشكل دائم الحد من فرض الرسوم أو زيادة الرسوم الحالية تخفيفها على المصانع، وتم وضع اكواد بكافة رسوم الخدمات التي تقدمها الهيئة.

جاء ذلك، خلال المنتدى السنوي الأول تحت عنوان "تطوير المفاهيم لإطلاق إمكانات التصدير" والذي تنظمه الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تحت رعاية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية وبالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAD.