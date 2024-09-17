شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل 72.91 دولار لبرنت و70.43 دولار للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

واصلت أسعار النفط تسجيل المكاسب اليوم وسط مخاوف بشأن إنتاج الولايات المتحدة في أعقاب الإعصار فرنسين فضلا عن توقعات بتراجع مخزونات الخام الأمريكية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر نوفمبر 16 سنتاً بنسبة 0.2% إلى 72.91 دولار للبرميل، وقفزت العقود الآجلة للخام الأمريكي لشهر أكتوبر 34 سنتاً بنسبة 0.5% إلى 70.43 دولار للبرميل وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

وسجلت العقود الآجلة لبرنت والخام الأمريكي ارتفاعاً عند التسوية في الجلسة السابقة بعدما محت المخاوف من استمرار تأثير الإعصار فرنسين على الإنتاج في خليج المكسيك بالولايات المتحدة أثر القلق إزاء الطلب الصيني قبل قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بخفض أسعار الفائدة هذا الأسبوع والمتوقع أن يكون إيجابياً على معنويات المستثمرين في قطاع النفط.



