شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الجنيه الذهب فى الأسواق يسجل 27800 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

ننشر سعر الجنيه الذهب في مصر بالصاغة مسجلاً 27800 جنيها، عقب تغير أسعار جميع الأعيرة الموجودة في سوق الصاغة بمصر وسط تغيرات مستمرة في السعر العالمي للذهب نحو الارتفاع.

وسجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم بدون إضافة مصنعية 27800 جنيها وقت صياغة هذه السطور وسط تغيرات مستمرة في سعر الذهب بالسوق المصري.

ويعد الجنيه الذهب في مصر أحد أهم أدوات الاستثمار في السوق المصري، ويتكون من 8 جرامات من عيار 21 ويبلغ سعر مصنعية الجنيه الذهب في مصر 250 إلي 432 جنيها.