شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير المالية: 3 محاور جديدة لبرنامج دعم الصادرات أهمها سرعة الصرف والان مع تفاصيل الخبر

قال ياسر صبحي نائب وزير المالية للسياسات المالية، إنه يجري التنسيق مع وزارة الاستثمار وصندوق دعم وتنمية الصادرات لإضافة آليات جديدة لتحسين آليات صرف المساندة التصديرية.

وأشار خلال كلمته بالمنتدى السنوي لهيئة تنمية الصادرات التي تنظمه بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAD، تحت عنوان " تطوير المفاهيم لإطلاق إمكانات التصدير".

وأوضح صبحي أن هناك برنامج جديد لتنمية الصادرات يضمن 3 محاور رئيسية منها سرعة وانتظام الصرف وميكنة صندوق تنمية الصادرات وتفعيل نظام المقاصة لمستحقات المستثمرين مع الجهات الحكومية.

كشف ياسر صبحي نائب وزير المالية، عن صرف 67 مليار جنيه لأكثر من 3000 شركة مصدرة ضمن برنامج رد الأعباء التصديرية "دعم الصادرات" منذ 2019 وحتى الآن.

وأشار صبحي إلى أن مخصصات برنامج دعم الصادرات في موازنة 2024/ 2025 تصل لنحو 23 مليار جنيه، منوها بقيام وزارة الاستثمار بالتعاون مع وزارة الصناعة بالعمل على مراجعة البرنامج واعادة تصميمه من جديد.

وأوضح، أن الأولية لدى وزارة المالية هو سرعة السداد في هذا البرنامج والذي يعد مطلب اساسي للجميع خاصة وان البرنامج يلقى دعم من القيادة السياسية، منوها بأن هناك إيمان بقدرة وكفاءة الصناعة المصرية لتحقيق المستهدفات الحكومية.