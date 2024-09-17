شكرا لقرائتكم خبر عن وزير السياحة والآثار: تقييم شامل لأعداد السائحين القادمين لمصر كل 6 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال شريف فتحي وزير السياحة والآثار إن الوزارة ستجري كل 6 أشهر عملية تقييم شاملة لأعداد السائحين التي زارت مصر، والمستهدف، والأسواق المصدرة للسياحة في مصر، وذلك للتعامل والتفاعل مع المتغيرات التي تشهدها المنطقة ويشهدها قطاع السياحة بوجه خاص.

وأشار وزير السياحة والآثار إلى أن هدف الوصول لـ30 مليون سائح بحلول 2028، هو رقم قابل للتعديل والتغيير وفقا لتلك المتغيرات، والوصول لتحقيقه بزيادة أو نقصان لا يعني النجاح أو الفشل، ولكن الأهم هو التعامل مع المتغيرات وإعادة التقييم بشكل مستمر.

وجاء ذلك خلال لقاءه الأول مع الصحفيين المعنيين بتغطية ملف السياحة والآثار والذى عقده بمقر المتحف القومي للحضارة المصرية وبحضور قيادات الوزارة ورؤساء القطاعات المختلفة.

وأضاف؛ أن أهم ما تملكه مصر هو التنوع في كافة الأنماط السياحية، من آثار غير موجودة في العالم كله، وشواطىء وصحراء ونيل وغيرها، فمصر لديها امكانيات سياحية تجعلها من أوائل الدول في العالم إن لم تكن الأولى فى العالم من حيث التنوع.