شكرا لقرائتكم خبر عن 72.91 دولار لخام برنت.. تعرف على أسعار النفط بالأسواق العالمية والان مع تفاصيل الخبر

سجلت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، 72.91 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 70.43 دولار للبرميل.

وسجلت العقود الآجلة لبرنت والخام الأمريكي ارتفاعاً عند التسوية في الجلسة السابقة بعدما محت المخاوف من استمرار تأثير الإعصار فرنسين على الإنتاج في خليج المكسيك بالولايات المتحدة أثر القلق إزاء الطلب الصيني قبل قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بخفض أسعار الفائدة هذا الأسبوع والمتوقع أن يكون إيجابياً على معنويات المستثمرين في قطاع النفط.

وتحسن أداء صناعة تكرير النفط الخام العالمية خلال الربع الثاني من عام 2024 حيث ارتفعت كميات المنتجات النفطية المكررة من المصافي العالمية بنحو 460 ألف برميل يوميا مقارنة بالربع السابق لتصل إلى حوالي 81.2 مليون برميل يوميا، وهو مستوى مرتفع بنحو 440 ألف برميل يوميا على أساس سنوي وذلك وفقا لتقرير الأوضاع البترولية العالمية لمنظمة "أوابك".



