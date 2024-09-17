شكرا لقرائتكم خبر عن وزير السياحة: 104 جنسيات زارت الساحل الشمالى خلال العام الحالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف وزير السياحة والآثار، شريف فتحي، عن أن 104 جنسيات لسائحين من مختلف دول العالم زاروا منطقة الساحل الشمالي خلال العام الجاري وذلك بسبب الزخم الشديد الذي حدث والتطوير الكبير الذي تقوم به الدولة حاليا في منطقة الساحل الشمالي والترويج لها.

جاء ذلك خلال لقائه الأول مع الصحفيين المعنيين بتغطية ملف السياحة والآثار والذي عقده بمقر المتحف القومي للحضارة المصرية وبحضور قيادات الوزارة ورؤساء القطاعات المختلفة.

وقال الوزير إن مصر زارها 174 جنسية من مختلف دول العالم خلال العام، مشيرًا إلى أن منطقة الساحل الشمالي شهدت أعلى انفاق سياحي حدث في مصر، لأن العدد الأكبر ممن قاموا بزيارتها هم من ذوي الانفاق السياحي العالي.

أشار إلى أن المشروعات التي يتم تنفيذها حاليًا بمنطقة الساحل الشمالي منها من يستهدف كافة الفئات، بجانب أماكن أخرى تستهدف فئات ذو الانفاق العالي، مؤكدًا على أن تلك المنطقة واعدة مع المشروعات الضخمة التي تشهدها كمدينة العلمين الجديدة والتي شهدت النسخة الثانية من مهرجان العلمين ورأس الحكمة وغيرها.