شكرا لقرائتكم خبر عن وزير السياحة: نتوقع تحقيق 15.2 مليون سائح بنهاية العام الجارى 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف وزير السياحة والآثار عن أنه وفقا للأرقام التي تحققت حتى الآن وبناء على المعطيات الحالية والتنبؤات المستقبلية فمن المتوقع تحقيق 15.2 مليون سائح بنهاية العام الجاري 2024.

وجاء ذلك خلال لقاءه الأول مع الصحفيين المعنيين بتغطية ملف السياحة والآثار والذي عقده بمقر المتحف القومي للحضارة المصرية وبحضور قيادات الوزارة ورؤساء القطاعات المختلفة.

كما توقع الوزير عدم القدرة على تحقيق 30 مليون سائح بحلول 2028 كما كان مستهدف، وذلك بسبب الكثير من المعطيات والأحداث الچيوسياسية، متوقعًا الوصول لذلك الرقم بحلول عام 2031 وليس 2028.

وقال شريف فتحي وزير السياحة والآثار إن الوزارة ستجري كل 6 أشهر عملية تقييم شاملة لأعداد السائحين التي زارت مصر، والمستهدف، والأسواق المصدرة للسياحة في مصر، وذلك للتعامل والتفاعل مع المتغيرات التي تشهدها المنطقة ويشهدها قطاع السياحة بوجه خاص.