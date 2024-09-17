شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الثلاثاء 17-9-2024 والان مع تفاصيل الخبر

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء 17-9-2024، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بتراجع جماعى للمؤشرات، للجلسة الثانية على التوالي، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والعرب فيما مالت تعاملات الأجانب للشراء، وسط تداولات بلغت 3 مليارات جنيه، وخسر رأس المال السوقى 9 مليارات جنيه عند مستوى 2.046 تريليون جنيه.

إيقاف تداول 13 سهمًا

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 13 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم: الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية، والاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار، والمصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية، وفرتيكا للصناعة والتجارة، وكونتكت المالية القابضة، والمهندس للتأمين، وريكاب للاستثمارات المالية، والدولية للأسمدة والكيماويات، والفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد، والقاهرة للإسكان والتعمير، وأكتوبر فارما، واراب للتنمية والاستثمار العقاري، والدولية للصناعات الطبية-إيكمى.

البورصة تخسر 9 مليارات جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بتراجع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثانية على التوالي، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والعرب فيما مالت تعاملات الأجانب للشراء، وسط تداولات بلغت 3 مليارات جنيه، وخسر رأس المال السوقي 9 مليارات جنيه عند مستوى 2.046 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 706.4 مليون ورقة مالية بقيمة 3 مليارات جنيه، عبر تنفيذ 87.1 ألف عملية لعدد 211 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 83.36% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 7.18%، والعرب على 9.45%، واستحوذت المؤسسات على 34.05% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 65.94%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 1.8 مليون جنيه، 81.5 مليون جنيه، 144.2 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 46.2 مليون جنيه، 45.1 مليون جنيه، 136.2 مليون جنيه، على التوالي.



تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 30159 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.30% ليغلق عند مستوى 36927 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 13074 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.02% ليغلق عند مستوى 6988 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 9987 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 2873 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 4.79% ليغلق عند مستوى 7917 نقطة، واستقر مؤشر سندات الخزانة عند مستوى 1771 نقطة.

وصعدت أسهم 47 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 129 شركة، ولم تتغير مستويات 36 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الإثنين، إذ اشترى مجلس إدارة شركات ابن سينا فارما، والإسكندرية للخدمات الطبية-المركز الطبي الجديد-الإسكندرية، وشركة مستشفى كليوباترا، وقناة السويس لتوطين التكنولوجيا عدد 750 ألف سهم، 7751 سهم، 5273 سهمًا، 100 ألف سهم، 1000 سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركات أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، وبنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية، وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا عدد مليون سهم، 846 سهمًا، 803 أسهم، على التوالي.

فيما باع مجلس إدارة شركتا تعليم لخدمات الإدارة، والعالمية للاستثمار والتنمية عدد 100 ألف سهم، 800 ألف سهم، على التوالي، وباعت إدارة شركتا نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي والخدمات البيئية، والبنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي) عدد 8890 سهم، 6500 سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية عدد 9.6 مليون سهم.

أعلنت شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، وجدوى للتنمية الصناعية، وايه كابيتال القابضة، والعربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا"، شراء أسهم خزينة خلال جلسة تداول أمس الإثنين، واشترت الأولى 270 ألف سهم، والثانية 115 ألف سهم، والثالثة 807.5 ألف سهم، والرابعة 500 ألف سهم.

أعلنت الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات، بيع المساهم محمد أشرف عمر عمر عدد 33.75 ألف سهم بسعر 12.25 جنيه بقيمة إجمالية 413.4 ألف جنيه لتنخفض نسبة المساهم من 5.045% إلى 4.995%، ونفذت الصفقة من خلال شركة عربية اون لاين للوساطة في الأوراق المالية.

فيما أعلنت شركة يوتوبيا للاستثمار العقاري والسياحي، شراء المساهم محمد أشرف عمر عمر عدد 600 سهم بسعر 23 جنيه بقيمة إجمالية 13.8 ألف جنيه لترتفع نسبة المساهم من 9.990% إلى 10.010%، ونفذت الصفقة من خلال شركة عربية اون لاين للوساطة في الأوراق المالية.

نتائج الأعمال

أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2024، وحققت شركة المهندس للتأمين، أقساط مصدرة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات بلغت 1.3 مليار جنيه خلال السنة المالية 2023/2024 مقابل مليار جنيه خلال السنة المالية السابقة بزيادة قدرها 303.8 مليون جنيه بنسبة نمو قدرها 30.3%، وبلغ إجمالي التعويضات المسددة مبلغ 538 مليون جنيه، وبلغ صافي الربح 243.05 مليون جنيه بمعدل زيادة 86.85%.

وحققت شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، إيرادات بلغت 3.7 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2024 مقابل 3.6 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام السابق بنسبة نمو 1.4%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 1.2 مليون جنيه مقارنة مع 24.7 مليون جنيه بنسبة انخفاض 95.1%.