شكرا لقرائتكم خبر عن اتجاه بالكهرباء لإنشاء قطاعين جدد بـ"النقل" لمراقبة السوق التنافسية والان مع تفاصيل الخبر

كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن هناك اتجاها داخل الوزارة حاليا لإنشاء قطاعين جدد داخل الشركة المصرية لنقل الكهرباء وهما قطاع الموردين وآخر لمراقبة السوق التنافسية وذلك فى إطار خطة الوزارة لفصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن الشركة القابضة لكهرباء مصر.

وأوضح المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أصدر تعليمات بتشكيل لجنة عاجلة لسرعة إنهاء إجراءات الفصل بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء وبين الشركة القابضة لكهرباء مصر، وذلك تنفيذا لقانون الكهرباء الموحد الذى صدر بقرار من الحكومة المصرية عام 2015 وتم تأجيل تنفيذ القارار عدة سنوات، إلى أن بدأت الوزارة في تنفيذه ليتم الفصل بشكل نهائي مطلع عام 2025.

وأشار المصدر إلى أن الهدف الأساسى من الفصل هو أن تتمكن الشركة المصرية لنقل الكهرباء من تحصيل تكلفة نقل الطاقة عبر شبكتها، مشيراً إلى أن الفصل بين نقل الكهرباء عن الشركة القابضة لكهرباء مصر سيعزز من انشاء سوق الكهرباء والتوسع فيه مع الإتاحة لأى مستهلك التعاقد أو اختيار المنتج والموزع الذى يقوم بشراء الطاقة الكهربائية منه بحيث لا يتم فرض البعض على المستهلكين.