شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الفراخ البيضاء فى الأسواق تسجل 90 جنيهاً والان مع تفاصيل الخبر

ارتفعت أسعار الدواجن في مصر اليوم بين 81 إلي 82 جنيها للكيلو تسلم أرض المزرعة، ويصل السعر النهائي للمستهلكين بحوالي 90 إلي 95 جنيها وفق كل محافظة، حسب بورصة الدواجن في مصر اليوم الأربعاء.

واستقر سعر كرتونة البيض عند مستويات 166 جنيهاً تسليم أرض المزرعة وبلغ سعر البيض الأحمر 168 جنيها وبلغ سعر الكرتونة من البيض البلدي 160 جنيها بسوق الجملة ويصل السعر النهائي للمستهلكين بين 185 إلي 190 جنيها.

في وقت سابق، أعلنت شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالجيزة ، هبوط سعر طن العلف في الأسواق من مستويات وصلت 28 ألف جنيه شهر أغسطس 2024 إلي مستويات وصلت 20600 جنيه حالياً بنسبة تراجع 35.9%.

وقال رئيس شعبة الدواجن، إن تفعيل البورصة الرئيسية الدواجن في القليوبية يمكن أن يساهم في ضبط السوق ، حيث سيؤدى ذلك إلى تحديد السعر العادل للكيلو بناءً على التكلفة الفعلية وبحسب العرض والطلب في السوق لتكون الأسعار مناسبة للمنتجين والمستهلكين.