شكرا لقرائتكم خبر عن مباحثات مصرية كورية لتعزيز التعاون وزيادة الاستثمارات والان مع تفاصيل الخبر

استقبل الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل السفير/ كيم يونج هيون، سفير جمهورية كوريا الجنوبية بالقاهرة، وذلك لبحث سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائية القائمة بين الجانبين في مجالي الصناعة والنقل، وحضر اللقاء عدد من قيادات الوزارتين.

وفي بداية اللقاء أشاد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بالتعاون المثمر بين الجانبين، مؤكداً على التطلع لمزيد من التعاون المشترك في مجالي الصناعة والنقل كما أعرب سفير كوريا الجنوبية عن عمق العلاقات المصرية الكورية الجنوبية مؤكداً على اهتمام الحكومة والشركات الكورية الجنوبية بزيادة حجم التعاون بين الجانبين خلال الفترة القادمة في عدد من القطاعات ومنها قطاعي الصناعة والنقل.

واستعرض الجانبان خلال الاجتماع الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات المشتركة منها مشروعات السكة الحديد مثل مشروع تحديث نظم الإشارات والاتصالات على خط نجع حمادي/ الأقصر بطول 118 كم ومشروع تحديث نظم الاشارات والاتصالات واعمال هندسة السكة على خط الأقصر / السد العالي بطول 224 كم وكذلك التعاون المشترك في مجال مترو الانفاق مثل التعاون في مجال توطين صناعة قطارات مترو الأنفاق في مصر من خلال تصنيع 40 قطار مترو (320 عربة) بالمشاركة بين شركة هيونداي روتيم الكورية وشركة نيرك في مصنع نيرك في شرق بورسعيد.

وأكد وزير النقل على اهمية هذا المشروع خاصة وان الوزارة لن تتعاقد مستقبلا على اسيتراد اي وحدات متحركة جديدة سواء في المترو أو السكك الحديدية أو غيرها من الانواع المختلفة من الوحدات المتحركة حيث تقوم بتنفيذ خطة شاملة لتوطين هذه الصناعة في مصر من خلال التعاون مع الشركات العالمية المتخصصة ومنها هيونداي روتيم الكورية الجنوبية وذلك تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية كما تناولت المناقشة اخر المستجدات الخاصة بتصميم وتصنيع وتسليم وإختبار عدد 30 وحدة ترام مع قطع الغيار والصيانة لمدة 8 سنوات والتي تم توقيع إتفاقية العقد الخاصة بها مع شركة هيونداى روتيم الكورية.

كما تم التأكيد على ضرورة تكثيف اللقاءات الفترة القادمة بين الجانب المصري ورؤساء شركات سامسونج وإل جي وهيونداي روتيم لبحث سبل زيادة حجم الاستثمارات في مجال الصناعة وكيفية وأسلوب تقديم الدعم لتوسيع أنشطة تلك الشركات في مصر خاصةً وأنها من الشركات العالمية التي تتميز بالتكنولوجيا العالية في مجالها وذلك في إطار خطة وزارة الصناعة لتوطين مختلف الصناعات في مصر بالتعاون مع الشركات العالمية المتخصصة في هذه المجالات، مشيراً إلى أنه سيتم التباحث حول قيام شركة هيونداي روتيم بإنشاء مصنع لإنتاج عربات السكك الحديدية والمترو وسيارات الركوب في إطار خطة توطين الصناعة في مصر، وكذلك ضرورة التباحث مع رئيسي شركتي سامسونج وإل جي لزيادة استثماراتهما وإنشاء مصانع جديدة لهما في مصر بغرض التصدير.

ومن جانبه أكد السفير/ كيم يونج هيون، سفير جمهورية كوريا الجنوبية بالقاهرة على اهتمام الشركات الكورية الجنوبية بضخ مزيد من الاستثمارات في السوق المصري لا سيما وأن مصر تتمتع بكافة المقومات التي تؤهلها لجذب استثمارات والتي تشمل الأيدي العاملة المدربة وتوافر المواد الخامة اللازمة للإنتاج وارتباط مصر بشبكة لوجستية وطرق وكباري وسكك حديدية وموانئ تمكنها من التصدير لأسواق أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط، وشبكة اتفاقات تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبي ودول الكوميسا والدول العربية.

كما وجه السفير الدعوة للسيد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لزيارة كوريا الجنوبية خلال الفترة المقبلة لزيارة عدد من الشركات والمصانع الكورية في إطار تعزيز التعاون المشترك في مجالي النقل والصناعة.