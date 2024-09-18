شكرا لقرائتكم خبر عن مشتريات محلية وعربية تقود مؤشرات البورصة للصعود بمنتصف التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

دفعت مشتريات المتعاملين المصريين والعرب مؤشرات البورصة المصرية للصعود بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع، وسط تداولات ضعيفة أقل من مليار جنيه خلال ساعتين.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.28% ليصل إلى مستوى 30242 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.22% ليصل إلى مستوى 37008 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.37% ليصل إلى مستوى 13123 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.84% ليصل إلى مستوى 7047 نقطة، وصعد "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.66% ليصل إلى مستوى 10053 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 2877 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.39% ليصل إلى مستوى 7887 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 6 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم: المهندس للتأمين، والفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد، والاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار، وكونتكت المالية القابضة، واراب للتنمية والاستثمار العقاري، وفتنس برايم للأندية الصحية.

في سياق آخر تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ اشترى مجلس إدارة شركتا البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، والإسكندرية للخدمات الطبية-المركز الطبي الجديد-الإسكندرية عدد 30 ألف سهم، 339 سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركتي بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية، وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا عدد 21.8 ألف سهم، 467 سهمًا، على التوالي.

فيما باع مجلس إدارة شركات تنمية للاستثمار العقاري، ومصر بني سويف للأسمنت، والعالمية للاستثمار والتنمية عدد 125 ألف سهم، 3645 سهم، 304.5 ألف سهم، على التوالي، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي) عدد 50 سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية عدد 3.8 مليون سهم، وباع مساهم رئيسي بشركتي العبوات الطبية، ومستشفى النزهة الدولي عدد 2.9 مليون سهم، 166 ألف سهم، على التوالي.

أعلنت شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، وجدوى للتنمية الصناعية، وايه كابيتال القابضة، والعربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا"، وأوراسكوم المالية القابضة، شراء أسهم خزينة خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، واشترت الأولى 400 ألف سهم، والثانية 200 ألف سهم، والثالثة 696 ألف سهم، والرابعة 300 ألف سهم، والخامسة 12.12 مليون سهم.

أعلنت شركة العالمية للاستثمار والتنمية، بيع المساهم صندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئات القضائية والجهات المعاونة لها بوزارة العدل عدد 800 ألف سهم بسعر 4.28 جنيه بقيمة إجمالية 3.4 مليون جنيه لتنخفض نسبة المساهم من 18.277% إلى 17.47%، ونفذت الصفقة من خلال شركة ميد كاب لتداول الأوراق المالية.

في سياق منفصل أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2024، وحققت شركة القلعة، إيرادات بلغت 37.6 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2024، بمعدل نمو سنوي 45%، وسجلت الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك 7.7 مليار جنيه، نتيجة انخفاض هامش ربح التكرير بالشركة المصرية للتكرير إلى مستوياته الطبيعية، وتأثر عمليات مصنع أسمنت التكامل بالحرب الجارية في السودان، وبلغ صافي الربح 7.2 مليار جنيه، ويرجع ذلك إلى الأرباح المُحققة من عمليات تسوية الديون التي أتمتها القلعة مع شركة Financial Holding International LTD (FHI).

وحققت شركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، إيرادات نشاط بلغت 1.8 مليار جنيه خلال السنة المالية المنتهية في 30 يونيو عام 2024 مقابل 1.5 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام السابق بنسبة نمو 19.6%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 216.7 مليون جنيه مقارنة مع 129.4 مليون جنيه بنسبة انخفاض 71.4%.

في سياق متصل أعلنت شركة بالم هيلز للتعمير، موافقة مجلس الإدارة بالإجماع على كفالة الشركة لشركتها التابعة بالم للتنمية العمرانية، وذلك في التمويل المشترك طويل الأجل الممنوح من بنك مصر والبنوك المشاركة بقيمة 10.3 مليار جنيه لتمويل جزء من التكلفة الاستثمارية الإجمالية لمشروع باديا.

أعلنت شركة ليسيكو مصر، عن موافقة مجلس الإدارة على دمج كل من شركتي ليسيكو للصناعات الخزفية والسيراميك الدولية، والسيراميك الأوروبي في شركة ليسيكو مصر، وذلك على أساس القيمة الدفترية للشركة الدامجة والشركات المندمجة طبقًا للقوائم المالية في 31 ديسمبر عام 2022، وإلغاء نشاط التأجير التمويلي، وإضافة الأنشطة التالية (التشغيل والتصنيع لحساب الغير، وتصنيع بلاط البورسلين، وتصنيع الفواصل وبالتات الخشب والمواد المستخدمة في التعبئة والتغليف الخاصة بمنتجات الشركة).