شكرا لقرائتكم خبر عن من أمام تمثال أبو الهول.. زاهي حواس يقدم كتابا لمصمم الأزياء الشهير ستيفانو ريتشي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم عالم الآثار المصرية الدكتور "زاهي حواس" كتاب لمصمم الأزياء العالمي ستيفانو ريتشي من أمام تمثال أبو الهول.

جاء ذلك بحضور مصمم الأزياء العالمي فليبو ريتشي والوفد المرافق له، والخبير السياحي مصطفي لطفي والخبير السياحي محمد حمدي.

وتحدث "حواس" عن الإكتشافات الأثرية الأخيرة بالاقصر والمدينة الذهبية المفقودة ورحلة البحث عن الملكة نفرتيتي، وعن الإكتشافات الأثرية الأخيرة بهرم الملك خوفو وكذلك البحث عن هرم الملك حوني ومقبرة المهندس إيمحتب بمنطقة آثار سقارة.

وأكد "حواس" أن وجود دار الأزياء العالمية «ستيفانو ريتشي» بمصر دعاية هامة للسياحة في مصر.

الجدير بالذكر ان دار الأزياء العالمية ستيفانو ريتشي احتفلت باليوبيل الذهبي لتأسيسها بشكل مميز في مدينة الأقصر، ونظمت عرضا للأزياء في معبد حتشبوت بالأقصر.

وجمعت الدار في هذا الحدث 400 مدعو من مختلف أنحاء العالم، كان في استقبالهم مؤسسها ستيفانو ريتشي محاطاً بعائلته.











