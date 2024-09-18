شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى يجتمع اليوم لتحديد سعر الفائدة والان مع تفاصيل الخبر

يعقد مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي اجتماعه اليوم الأربعاء، لـ مناقشة تخفيض سعر الفائدة بعد شهور من رفع الفائدة بشكل مستمر، وسط توقعات بتخفيض الفائدة لأول مرة منذ أكثر من عامين.

وارتفعت عائدات سندات الخزانة الأمريكية بشكل طفيف، اليوم الأربعاء، وسط ترقب المستثمرين لقرار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة.

ووفقًا لشبكة (سي إن بي سي) الأمريكية المتخصصة في شؤون الاقتصاد، ارتفع العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بأقل من نقطة أساس واحدة إلى 3.6474%، بينما وصل العائد على سندات الخزانة لأجل عامين إلى 3.6046% بعد إضافة أكثر من نقطة أساس واحدة.

وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد بدأ سياسة التشديد النقدي في مارس 2022 عندما رفع معدل الفائدة 25 نقطة أساس إلى مستوى ما بين 0.25% و0.50%، ليزيد وتيرة الرفع في 6 اجتماعات لاحقة ليصل معدل الفائدة بنهاية عام 2022 عند مستوى 4.25% و4.5%.

وفي عام 2023، خفف الفيدرالي الأمريكي من وتيرة الرفع، حيث رفع معدل الفائدة 4 مرات وثبتها في 4 مرات ليصل مستوى الفائدة إلى 5.25% و5.5% كأعلى مستوى لها في 23 عاماً، وفي عام 2024 ثبّت مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة في 5 اجتماعات متتالية.

وسجلت أسهم أسواق التداول الأوروبية، انخفاضًا في مستهل تعاملات اليوم /الأربعاء/، حيث يتوقع المستثمرون خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة.

وانخفض مؤشر الأسهم الأوروبية "ستوكس 600" بنسبة 0.17%، فيما سجلت المؤشرات الإقليمية الرئيسية أداءً سلبيًا أيضًا،

حيث انخفضت مؤشر "فوتسي 100" البريطاني 0.23% وتراجع مؤشر "كاك40" الفرنسي بنسبة 0.081%، وانخفض مؤشر "داكس" الألماني بنسبة 0.0035%، وفق ما أوردته شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية.

وفي قطاع الشركات الأوروبية، انخفضت أسهم صناعات التكنولوجيا بنسبة 0.66% بالإضافة إلى تراجع أداء شركات تجارة التجزئة.